Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin ilk oturumu yapıldı
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Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin ilk oturumu yapıldı

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin ilk oturumu yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (2021-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) sabah oturumu yapıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (2021-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) sabah oturumu yapıldı.

Sınavdan 15 dakika önce adayların binalara alınmasının ardından 10.15'te sınav başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca atamalara katılacak adaylar için alanlarına bağlı gerçekleştirilen ÖABT kapsamında, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, matematik (lise), fizik, kimya öğretmenlikleri testlerinde adaylara 75 soru için 150 dakika süre verildi.

Rehber öğretmen ile Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, beden eğitimi, okul öncesi, İngilizce, sınıf öğretmenliklerinde ise test süresi 120 dakika oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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