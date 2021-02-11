Öğretmenlerle eğitim personeline 'seyahat muafiyeti'
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Öğretmenlerle eğitim personeline 'seyahat muafiyeti'

11.02.2021 23:34 | Son Güncelleme: 11.02.2021 23:38
Öğretmenlerle eğitim personeline 'seyahat muafiyeti'

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, öğretmenlerle eğitim personelinden 13-14 Şubat'ta özel araçlarıyla yapacakları şehirler arası seyahatlerde izin belgesi istenmeyecek.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti" konulu genelge gönderdi.

13-14 ŞUBAT'TA İZİN BELGESİ İSTENMEYECEK

Genelgeye göre, öğretmenlerle eğitim personelinden 13-14 Şubat'ta özel araçlarıyla yapacakları şehirler arası seyahatlerde izin belgesi istenmeyecek.

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