Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen Milli Eğitim Bakanı'na saat vererek seslendi: Görüşmek üzere

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin genel merkezinde KPSS'den yüksek puan almalarına rağmen mülakatlarda aldıkları düşük puan nedeniyle atanamayan öğretmenlerle bir araya gelmişti. Mülakat yüzünden atanamayan öğretmenlere destek veren Kılıçdaroğlu, yarın Milli Eğitim Bakanlığı'na gideceğini açıkladı.

"GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Kılıçdaroğlu, "Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. Milli Eğitim Bakanlığı, yarın saat 13.00'te görüşmek üzere…" ifadelerini kullandı.

RANDEVU TALEP ETMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, yaklaşık 6 saat önce yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den randevu talep ettiğini söyleyerek, "KPSS'deki mülakat rezilliğini konuşmak üzere, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den randevu talep ettim, hala ses yok. Anlaşılan eğitimden daha önemli işleri var. Saray Hükümeti görüşmelerden kaçarak, bu işleri sümen altı edebileceğine inanıyor. Yanılıyor. Erdoğan, gençlere propaganda yaparsın, şiir okursun, şarkı söylersin. Oy için yapmayacağın şey yoktur senin. Sonra bir kısım gencin haklarını gasp edersin, beslemelerine peşkeş çekersin. Bakanından yanıt bekliyorum, haberin olsun!" demişti.

TÜİK'E GİTMİŞTİ ANCAK İÇERİ ALINMAMIŞTI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TÜİK'in kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladığı gün kurumu ziyaret etmek istemişti. Randevu talebi reddedilen Kılıçdaroğlu bu kez kurumun binasına gitmiş ancak içeri alınmamıştı.