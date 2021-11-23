"ÖĞRETMENLERİMİZ, İLİM VE İRFANIN REHBERİDİR"

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar saygın ve fedakarlık gerektiren bir meslektir. Öğretmenlerimiz, ilim ve irfanın rehberidir. İlk emri "Oku" olan bir dinin mensupları olarak geleceğimize ışık tutan öğretmenlerimize her daim hak ettikleri değeri göstermeliyiz. " dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Tavlı, mesajında "Ülkemizin 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmesi; vatanperver, bilinçli, birikimli, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesiller yetişmesine bağlıdır. " dedi.

-"Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar saygın ve fedakarlık gerektiren bir meslektir. "-

Ülkemizi geleceğe, özveriyle çalışan öğretmenlerin taşıyacağını ifade eden Başkan Tavlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Öğretmen eğitimi, öğretimi ve insanlara bir hayat boyu rehber olmayı meslek edinen kimsedir. Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar saygın ve fedakarlık gerektiren bir meslektir. Öğretmenlerimiz, ilim ve irfanın rehberidir. İlk emri "Oku" olan bir dinin mensupları olarak, toplumun; temelini oluşturan, devamlılığını sağlayan, gelişmesinde rol alan en önemli faktör olan ve geleceğimize ışık tutan öğretmenlerimize her daim hak ettikleri değeri göstermeliyiz. Ülkemizin 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmesi; vatanperver, bilinçli, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesiller yetişmesine bağlıdır. Tarih yazacak bu nesiller ise aynı değer ve yargıları benimseyebilmiş öğretmenlerimizin varlıklarıyla olacaktır. Bu kutsal yolda bizlerin, kıymetli öğretmenlerimize güveni ve desteği tamdır. Bu vesileyle bu önemli günde öğretmenlik görevini aşkla, şevkle yerine getiren öğretmenlerimizin "24 Kasım Öğretmenler Günü'nü" içtenlikle kutluyor, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mukaddes görevlerini icra etmek uğruna şehit düşen kahraman öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm ilim, irfan bekçilerine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. "

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