Öğretmenlerden 'Öğretmenler Günü'ne özel sergi

24.11.2019 13:13 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:19

Küçükçekmece'de 40 öğretmen, Öğretmenler Günü'ne özel resim sergisi açtı. 40 eserden oluşan 'Sanat İçin Ben de Varım' başlıklı sergi, 21 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.



Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, sanat gönüllüsü 40 öğretmenin Öğretmenler Günü'ne özel hazırladığı resim sergisine ev sahipliği yaptı. 40 eserden oluşan 'Sanat İçin Ben de Varım' başlıklı sergide Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Öğretmeni Arzu Yıldan önderliğinde yaptıkları tuval üzerine akrilik boya resim çalışmaları yer aldı. Yaklaşık 6 ayda hazırlanan serginin açılışına Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, okul müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı.



"Öğretmenlerimizin her yönüyle topluma örnek olması gurur verici"



Öğretmenleri tebrik ederek serginin açılışını gerçekleştiren Milli Eğitim Müdürü Aşcı, "Öğretmenlerin resimle, müzikle veya sanatın herhangi bir dalıyla ilgilenmesi gurur verici. Topluma bu yönleriyle de örnek olan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyor, günlerini kutluyorum" dedi.



Görsel sanatlar alanında başarılarıyla adından söz ettiren Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Arzu Yıldan, "Eline daha önce fırça almamış olmasına rağmen sanata gönül veren, ben de varım diyen meslektaşlarımı bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Tüm öğretmenlerim, sanat çatısı altında buluştu. Bu aynı başlık altında ikinci sergimiz ve bu kez daha kalabalığız. Tüm meslektaşlarımın gününü tebrik ediyorum" diye konuştu.



Öğretmenlerin serbest stille yaptığı çalışmalara ev sahipliği yapan sergi, Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde 21 Aralık'a kadar açık olacak. Sergide Abdullah Ekiner, Arzu Yıldan, Ayhan Arı, Ayhan Eğri, Aylin Arabacı, Berrin Yakut, Beşire Tokgöz, Bircan Bağış, Burçin Alkan, Eda Kodakoğlu, Fadime Öncü, Fatma Özyürek, Figen Çoban, Gülay Turgut, Gülnihal Doğan, Gülşah Kargılı, Hasan Ali Yayan, Hatice Burcu Dönmez, Hüma Şen, Mesut İrmat, Mustafa Görür, Mustafa Özdemir, Mustafa Şeker, Nazan Çelik, Neriman Güneş, Nevin Dilmen, Nilşat Aksu, Nurcan Taşdemir, Nurhan Algün, Seda Çetiner, Sevda Durukan, Selda Yardımcı, Sema Cantürk, Sevcan Bağış, Sevilay Şimşek, Sezgin Mehmetcik, Sinem Hande Şeker, Tuna Şahiner, Ufuk Cura, Yeter Şahin, Yıldız Özdemir adlı öğretmenlerin eserleri yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA