Öğretmenler uzun aradan sonra okullarına kavuştu
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Öğretmenler uzun aradan sonra okullarına kavuştu

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, korona virüs salgınından dolayı uzun süre okullarından ayrı kalan ve bugün ilk kez seminer çalışması için okullarına kavuşan öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenler uzun aradan sonra okullarına kavuştu
24.08.2020 17:30 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:34

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, korona virüs salgınından dolayı uzun süre okullarından ayrı kalan ve bugün ilk kez seminer çalışması için okullarına kavuşan öğretmenlerle bir araya geldi.

İlk ziyaretini Melikgazi ilçesinde bulunan Yeşilyurt Mustafa Tümer Ortaokuluna yapan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, okulda alınan önlemleri yerinde inceleyip okul müdüründen bilgi aldı. Ekinci, ikinci ziyaretini ise Mehmet Bükem Somtaş ilk ve ortaokuluna yaptı. Toplantılarda okullarda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, sürecin işleyişi hakkında öğretmenlerimi zinden fikirlerini aldı.

Ekinci, öğretmenlere yaptığı konuşmada; " Bu sürecin kahramanları sizler olacaksınız. Sizlerin çalışmaları toplumu etkileyecek. İyi bir planlama ile; yüz yüze olsun, uzaktan eğitim olsun iyi değerlendirip bu süreci en iyi şekilde atlatmamız gerekir. Sorumluluğumuz çok büyük. Dünya eski dünya değil, uzaktan eğitimde tecrübe sahibi oldunuz. EBA Dünya da eşi benzeri olmayan bir sistem bunu iyi kullanmamız gerekir. Öğretmenlerimiz kendilerini okullarında olmayı hayal etmeli, kendilerini okullarda görmelidir. Kendimizin ve öğrencilerimizin sağlık tedbirlerini alarak eğitime devam etmeliyiz hiçbir öğrenciyi eğitimden mahrum etmemeliyiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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