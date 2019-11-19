Öğretmenler Sunay Akın ile buluştu

19.11.2019 15:53 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:58

Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 28 No'lu Eğitim Hizmetleri Meslek Komitesi, MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği, Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 'Eğitimde İz Bırakanlar Ödül Töreni' ve Sunay Akın söyleşisi düzenlendi.



Sektöre yıllarca verdikleri hizmetlerle, yaptıkları çalışmalarla iz bırakan 10 eğitimciye plaket verilen geceye MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol, MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkanı Sadık Çağatay Güneş, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Adalet Komisyonu üyesi Tamer Yalçın, ünlü şair Sunay Akın ve eğitimciler katıldı. Törenin açılışında konuşan Başkan Tamer Güner, öğretmenliğin bir ideal, gaye ve hizmet mesleği olduğunu belirterek, "Öğretmenlik toprak altına atılan bir tohumun onlarca filiz verebilmesi adına çalışan, çok özel kişilerden oluşan hizmet topluluğudur. Biz de bu özel insanlar için iz bırakanlar ödül töreni düzenleyip bunu gelenekselleştirmek istedik" dedi.



MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkanı Sadık Çağatay Güneş ise "Aydınlık ve gelişmiş bir toplumun oluşması sizlerin eseri olacaktır. Bunun sağlanması da eğitimci yetiştiren kurumların çağdaş ve kaliteli eğitim alması, eğitmene toplum içinde hak ettiği değerin verilmesiyle sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.



Öğretmen bir ailenin çocuğu olduğunu kaydeden MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan da eşinin de bir öğretmen olduğunu vurgulayarak, "Öğretmenlerin ne düşündüklerini, nasıl davrandıklarını, yaşadıklarını, duygularını iyi biliyorum. Her adımda yanımda bir öğretmen vardı. Hepsine teşekkür ediyorum. Tüm öğretmenlerin şimdiden Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Kutlanan 3 özel günü çok önemsiyorum. Bunlar Anneler Günü, Babalar Günü ve Öğretmenler Günü'dür. Bu günler yalnızca bir değil, 365 gün kutlanmalı" diye konuştu.



Vali Yardımcısı İbrahim Küçük ise eğitimin herkesin önceliği olduğunu dile getirerek, "Bu ülkenin çıkış yolu eğitimden geçer. Bundan başka çıkış yolumuz yoktur. Öğretmenlerimizin toplumsal saygınlık derecelerini üst düzeye çıkarıp daha iyi koşullarda eğitim hizmeti vermelerini sağlayarak ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine hep birlikte katkı vermeye devam edeceğiz. Öğretmenler gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından iz bırakan 10 eğitimciye plaketleri verildi. Gece Sunay Akın söyleşisi ile son buldu. - MERSİN

Kaynak: İHA