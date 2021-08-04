Öğretmenler, hem telafide hem de kan bağışında "ben de varım" dedi

Öğretmenler, hem telafide hem de kan bağışında "ben de varım" dedi "Telafide Ben de Varım" programı yüzlerce etkinlikle sürüyor.

Öğretmenler, hem telafide hem de kan bağışında "ben de varım" dedi

ANKARA - "Telafide Ben de Varım" programı yüzlerce etkinlikle sürüyor. Programda bilimsel, kültürel, sportif eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk kampanyaları da yer alıyor. Toplumsal dayanışmaya dikkat çekmek için yürütülen etkinlikler kapsamında öğretmenler, Ankara'daki Kızılay Orta Anadolu Kan Merkezini ziyaret ederek kan verdi.

"Telafide Ben de Varım" programının sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetlere katılan öğretmenler, Ankara'da Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezini ziyaret etti. Kızılay'ın ülkemizin kan ihtiyacını karşılamak üzere 2005 yılında başlattığı "Güvenli Kan Temini Programı" hakkında bilgi alan 20 öğretmen, kan bağışında bulundu. Kan bağışı yapan meslektaşları ile bir araya gelerek duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kan bağışı, hem kan verenin hem de toplumun sağlığı için önemli. Verilen kan, hayat kurtarmaya vesile oluyor. Özellikle kan temininde düşüş yaşanan yaz aylarında bir insanın hayatına dokunmanın mutluluğunu yaşamak isteyen herkesi kan bağışına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bağışçılardan Ramazan Yüksel, öğretmenler olarak hem okul içinde hem de okul dışında telafide gönüllü olduklarını dile getirerek kan bağışçısı olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Yüksel, "Tüm alanlarda elimizden gelen her neyse gönüllü olmaya hazırız" dedi. Düzenli kan bağışçısı olduğunu dile getiren Fahrettin Kavilcioğlu bu vesileyle vatandaşlık görevini yaptığını, Tubanur Erol ve İsmail Bölek hem kendi sağlıkları hem de toplum yararı için kan bağışında bulunduklarını ifade etti.

Kan Merkezinde görevli hemşirelerden Nesibe Çifti de kan veren tüm öğretmenlere teşekkür ederek aynı duyarlılığı tüm toplumdan beklediklerini belirtti. Kan bağışı sonrasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da teşekkür için öğretmenler ile bir araya geldi. Bakan Selçuk toplumun desteğe ihtiyaç duyduğu her alanda meslektaşlarının varlığından mutluluk duyduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek