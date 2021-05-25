Öğretmenler Günü ne zaman? Bu yıl Öğretmenler Günü hangi gün 2021?
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Öğretmenler Günü ne zaman? Bu yıl Öğretmenler Günü hangi gün 2021?

Öğretmenler Günü ne zaman? Bu yıl Öğretmenler Günü hangi gün 2021?
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Her yıl düzenli olarak kutlanan Öğretmenler Günü bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü anlamı ve önemi nedir? Bu yıl Öğretmenler Günü hangi gün 2021?

Öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günü olan Öğretmenler Gününe zaman? Bu yıl Öğretmenler Günü hangi gün 2021?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Öğretmenler Günü, her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanmaktadır. Bu yıl Öğretmenler Günü Çarşamba gününe denk gelmektedir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHİ

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, 1981 yılında başlamış bir uygulamadır. Türkiye'de Öğretmenler Günü kutlanmaya başlanması UNESCO'nun önerisinden daha önceye dayanır. Bu sebeple onların önerdiği tarihten daha farklı bir tarih kabul edilmesi son derece normaldir. Öğretmenlerin haklarını ve yükümlülüklerine kapsamlı şekilde yer veren Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı'nın yıldönümü olan 5 Ekim tarihini öneren UNESCO'dan tam 13 sene önce Türkiye'de Öğretmenler Günü kutlanıyordu.24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti. Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir

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