Son dakika haberi | Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz Öğretmenler gününde görev yaptığı okulda unutulmadı

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz Öğretmenler gününde görev yaptığı okulda unutulmadı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde öğretmenlik görevini yaparken, memleketi Gümüşhane'ye gitti sırada Tunceli-Pülümür karayolunda PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz 24 Kasım öğretmenler gününde unutulmadı.

Necmettin Yılmaz'ın Şehit edilişinin 5'inci yılında Türkiye Gençlik Vakfı Siverek temsilciliğinin gönüllü gençleri Şehit öğretmenin okulunu ziyaret ederek, şehidin öğrencileriyle Necmettin öğretmeni anıldı, öğrencilerine çeşitli hediyeler verildi.

Öğrencilerle birlikte buruk bir Öğretmenler günü yaşayan gönüllü gençler Necmettin Öğretmenin resminin bulunduğu masaya öğrencilerle beraber karanfil bıraktı.

Şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak adına Öğretmenler gününde gönüllü gençlerle birlikte ziyaret gerçekleştirdiklerini söyleyen Türkiye Gençlik Vakfı Siverek Temsilcisi Ramazan Lale şunları kaydetti. "24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın görev yaptığı okuldayız, gönüllü gençlerimizle beraber buraya geldik, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik projeleri destek programı kapsamında gönüllü gençlerimizle şehit öğretmenimizin öğrencilerini ziyaret ettik. Şehit öğretmenlerini anlattılar bizde dinledik gönüllü gençlerimizde Necmettin öğretmeni tanıdı. Gençlerimizin Necmettin Yılmaz gibi yetişmelerini tavsiye ettik, Şehit öğretmenlerimizin unutulmaması adına cehaletle mücadele eden eğitimcilerimizi bu uğurda canını feda eden Şehit öğretmenlerimizi unutmamak ve unutturmamak adına hüzünlü ziyaret gerçekleştirdik, şehit olan tüm öğretmenlerimize gözünüz arkada kalmasın emanetiniz emanetimizdir şehitleri unutmayacağız ve unutturmayacağız" diye konuştu.

Şehit öğretmenin öğrencilerinden Esma Çeçan ise, "Necmettin öğretmenimiz şehit edildiğinde ben birinci sınıf öğrencisiydim, Necmettin öğretmenimizin hiçbir dersini kaçırmazdık, kendisi bizi çok severdi oyun oynardık pasta getirip beraber keserdik, karne gününde evine giderken şehit edildi, çok üzüldük onu hiç unutmadık mekanı cennet olsun" dedi.

Ziyaretin ardından gönüllü gençler yanlarında getirdikleri malzemeleri öğrencilere hediye ederek derslerinde başarılar diledi.