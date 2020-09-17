Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli öğretmenin Covid-19 testi testi pozitif çıktı, okul müdürü ve 4 öğretmen ile 23 öğrenci karantina altına alındı.

Karaelmas Mahallesi Şehit Bülent Şanal Caddesi'nde bulunan Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli öğretmene geçen hafta Kovid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan öğretmen evinde tedavi altına alındı. ÖĞRETMENİN TEMAS ETTİĞİ 27 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin çalışması sonunda da temaslı oldukları saptanan okul müdürü ve 4 öğretmen ile 23 öğrenci önlem amaçlı evlerinde karantinaya alındı. Karantina sürelerinin öğretmenler için pazar günü, öğrenciler için pazartesi günü sona ereceği açıklandı. Kaynak: DHA