Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı
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Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı

Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli öğretmenin Covid-19 testi testi pozitif çıktı, okul müdürü ve 4 öğretmen ile 23 öğrenci karantina altına alındı.

17.09.2020 15:09 | Son Güncelleme: 17.09.2020 17:20

Karaelmas Mahallesi Şehit Bülent Şanal Caddesi'nde bulunan Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli öğretmene geçen hafta Kovid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan öğretmen evinde tedavi altına alındı.

ÖĞRETMENİN TEMAS ETTİĞİ 27 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin çalışması sonunda da temaslı oldukları saptanan okul müdürü ve 4 öğretmen ile 23 öğrenci önlem amaçlı evlerinde karantinaya alındı. Karantina sürelerinin öğretmenler için pazar günü, öğrenciler için pazartesi günü sona ereceği açıklandı.

Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı
Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Gürkay GÜNDOĞAN
Gürkay GÜNDOĞAN
DHA Editörü
Haber Yorumları (1)
COVİD-19: bizim 65 kişilik iş yerinde 25 kişide çıktı bizi hala çalıştırıyorlar . akşamda eve gidiyoruz falan öyle işte test falan yapılmadı hayat devam ediyor. . .
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