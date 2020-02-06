Öğretmenevi Mudanya Belediyesi himayesinde hizmet verecek

06.02.2020 09:53 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:58

Mudanya Belediyesi'nin geçmiş dönem başkanı AK Partili Hasan Aktürk döneminde meclis kararı olmaksızın Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredilen Mudanya Öğretmenevi, 8 yıl sonra Mudanya Belediyesi mülkiyetine geçti. Tahsisin iptali için dava açılırken, mahkeme Milli Eğitim Bakanlığı'nın itirazını reddederek, Mudanya Belediyesi'ni haklı buldu. Öğretmenevi Mudanya Belediyesi himayesinde sosyal tesis ve hizmet binası olarak hizmet vermeye devam edecek.



Mudanya'nın geçmiş dönem belediye başkanı AK Partili Hasan Aktürk tarafından meclis kararı olmaksızın Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ile yasalara aykırı şekilde imzalanan protokol gereği öğretmenevi olarak yapılan bina ile ilgili görülen dava sonuçlandı. Belediye Meclisi kararı olmadan 17 Ocak 2012 tarihinde ilçe sınırları içerisindeki 3 taşınmazın kullanımı konusunda Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ve Mudanya Belediyesi arasında yapılan protokol, mahkemeden döndü. Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın itirazını reddederek, Mudanya Belediyesi'ni haklı buldu.



Mülkiyeti Mudanya Belediyesi'ne ait olup sosyal tesis ve hizmet binası amaçlı kullanılacak Camiatik Mahallesi'ndeki bina, öğretmenevi olarak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilmişti. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, göreve geldiğinde, AK Partili Hasan Aktürk döneminde meclis kararı olmaksızın yani yasalara aykırı şekilde yapılan tahsisin iptali için dava açtı. Mahkeme taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsisi yönünde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesi gereğince alınması gereken belediye meclisi kararının alınmadığını, kamu kuruluşlarına tahsis edilen taşınmazların sosyal tesis olarak kullanılmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek 2012 tarihli sözleşmenin feshine binanın tahliye edilmesine karar verdi.



Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, mülkiyeti belediyeye ait olan öğretmenevinin kullanım hakkının da mahkeme kararıyla kendilerine geçtiğini ve kalitesinin artırılarak Mudanya halkına hizmete devam edeceğini belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA