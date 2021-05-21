Öğretmen ve öğrenciler Şemdinli'yi kliple tanıttı
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Öğretmen ve öğrenciler Şemdinli'yi kliple tanıttı

Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz - Haberler | Kültür Sanat

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğretmenler ve belediye bünyesindeki müzik okulu öğrencileri, huzur ve güven ortamının sağlandığı kentin doğal güzelliklerini 4 dilde hazırladıkları kliple tanıttı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğretmenler ve belediye bünyesindeki müzik okulu öğrencileri, huzur ve güven ortamının sağlandığı kentin doğal güzelliklerini 4 dilde hazırladıkları kliple tanıttı.

Kaymakamlığın desteği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediyenin işbirliğiyle "Şemdinli Doğanın sesi" klibi hazırlandı.

Konur, Aktütün, Altınsu ve Tekeli köyleri, Goman Dağı ile Gedik Tepe'de çekilen ve koro şefliğini müzik öğretmeni Ufuk Kantarcı'nın yaptığı klipte öğretmen ve öğrencilerden oluşan 15 kişilik grup Türkçe, Kürtçe, Azerice ve Gürcüce "Sarı Gelin" türküsünü seslendirdi.

Yaklaşık bir ayda tamamlanan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip ilgi gördü.

Öğretmen ve öğrenciler Şemdinli'yi kliple tanıttı
Öğretmen ve öğrenciler Şemdinli'yi kliple tanıttı
Öğretmen ve öğrenciler Şemdinli'yi kliple tanıttı
Öğretmen ve öğrenciler Şemdinli'yi kliple tanıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

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