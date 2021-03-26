Öğretmen evinin müdür yardımcısı, lojmanda ölü bulundu
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Öğretmen evinin müdür yardımcısı, lojmanda ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ - Haberler | Güncel
Öğretmen evinin müdür yardımcısı, lojmanda ölü bulundu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki öğretmen evinin müdür yardımcısı 6 çocuk babası Feyzullah Varol (62), kaldığı lojmanda ölü bulundu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki öğretmen evinin müdür yardımcısı 6 çocuk babası Feyzullah Varol (62), kaldığı lojmanda ölü bulundu.

Kumbahçe Mahallesi'ndeki Bodrum Öğretmen Evi'nin müdür yardımcısı Feyzullah Varol'u, iş yerinde göremeyen mesai arkadaşları kaldığı lojmana gitti. Kilitli kapıyı kırıp odaya giren arkadaşları, Feyzullah Varol'u yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Feyzullah Varol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Eşinden boşandığı öğrenilen 6 çocuk babası Varol'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Öğretmen evinin müdür yardımcısı, lojmanda ölü bulundu
Öğretmen evinin müdür yardımcısı, lojmanda ölü bulundu
Öğretmen evinin müdür yardımcısı, lojmanda ölü bulundu
Öğretmen evinin müdür yardımcısı, lojmanda ölü bulundu
Öğretmen evinin müdür yardımcısı, lojmanda ölü bulundu
Öğretmen evinin müdür yardımcısı, lojmanda ölü bulundu
Öğretmen evinin müdür yardımcısı, lojmanda ölü bulundu
Öğretmen evinin müdür yardımcısı, lojmanda ölü bulundu
Öğretmen evinin müdür yardımcısı, lojmanda ölü bulundu
Öğretmen evinin müdür yardımcısı, lojmanda ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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