Öğretmen Dizisi final bölümünde neler olacak? Öğretmen Dizisi final bölümü ne zaman?

Öğretmen Dizisi yayınlandığı ilk günden beri kendi kitlesini oluşturmuş ve oldukça sevilen bir dizi oldu. Öğretmen dizisi 9. bölümüyle final yapıyor olaca. Peki, Öğretmen Dizisi final bölümünde neler olacak? Öğretmen Dizisi final bölümü ne zaman?

Öğretmen dizisi yayınlanacak yeni bölümü ile final yapıyor olacak. Peki, Öğretmen Dizisi final bölümünde neler olacak? Öğretmen Dizisi final bölümü ne zaman?

ÖĞRETMEN DİZİSİ 8. BÖLÜM, SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taner'le yüzleşmesinden sonra Akif, kendine olan güvenini tamamen kaybetmiştir. Artık görev Akif'tedir. Akşam sekize kadar hem kendini hem de öğrencilerini yaptıklarında haklı olduğuna ikna etmelidir. Fakat kendi hafızasına bile güvenemiyorken bunu nasıl başaracaktır? Sonunda her şeyi hatırlamayı başaran Zeynep ise Akif'e, onu ikna edebilmek için zamanında ulaşabilecek midir?

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ÖĞRETMEN DİZİSİ FİNAL BÖLÜMÜ, 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Öğretmen Akif Erdem için artık yolun sonuna gelinmiştir ve kafasından ki plana göre intihar girişiminde bulunacaktır. Ancak öğrencilerin buduruma tepkisi öğretmenin hiö beklemediği gibi olacaktır.

ÖĞRETMEN DİZİSİ GENEL HİKAYESİ NEDİR?

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir "insanlık dersi" vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; "12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek'in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?"

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!

Çocuklara ve hatta tüm ülkeye "iyi insan" olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen'i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.