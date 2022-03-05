Öğretim Üyesi Zambak'ın kitabı 2. baskısıyla okurlarla buluştu - Haberler

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Öğretim Üyesi Zambak'ın kitabı 2. baskısıyla okurlarla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Öğretim Üyesi Zambak'ın kitabı 2. baskısıyla okurlarla buluştu

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferda Zambak'ın 'Tanzimat Dönemi Türk Romanlarında Erkeklikler' adlı kitabı 2. baskısıyla raflardaki yerini aldı.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferda Zambak'ın 'Tanzimat Dönemi Türk Romanlarında Erkeklikler' adlı kitabı 2. baskısıyla raflardaki yerini aldı.

Doç. Dr. Ferda Zambak, "Dönemin romanları oğulların yetimliğinden üretilip kurgulanan erkeklik biçimleri ile Osmanlı modernleşmesinin cinsiyeti ve içeriği hakkında okura yeni bir okuma deneyimi sunar" sözleriyle de dönem romanları hakkında bilgi verdi. - AYDIN

Öğretim Üyesi Zambak'ın kitabı 2. baskısıyla okurlarla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Adnan Menderes Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Edebiyat, Tanzimat, Yerel, Haberler

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