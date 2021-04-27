Öğretim üyesi koronavirüse yenik düştü
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Danacı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Danacı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Danacı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Dr. Mustafa Danacı, bugün Hulusi Akar Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
(Alparslan Ötüken/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı