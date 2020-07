Öğretim Üyesi Esen'in başarısı ADÜ'yü gururlandırdı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Esen'in kimya alanında dünyanın bir numaralı dergisi olan Journal of the American Chemical Society (JACS)'de, Almanya ve İsveç'teki araştırmacılarla yapmış olduğu işbirliği sonucunda,...

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Esen'in kimya alanında dünyanın bir numaralı dergisi olan Journal of the American Chemical Society (JACS)'de, Almanya ve İsveç'teki araştırmacılarla yapmış olduğu işbirliği sonucunda, araştırma makalesi yayımlanan ilk akademisyen oldu.

Çalışmanın, oksianyon reseptörleri alanında son derece önemli araştırma sonuçlarını içerdiğini belirten Doç. Dr. Cem Esen, değiştirilebilir iyon tercihine sahip yapay oksianyon reseptörlerinin tasarımının 'host-guest' kimyasında zorlu bir hedef olduğunu aktardı.

Doç. Dr. Cem Esen, küçük molekül değiştiricileri tarafından yönlendirilen harici fosfo-sülfo anahtarlı moleküler baskılı polimerlerin çalışma kapsamında rapor edildiğini ifade etti. Esen, "Moleküler baskılı polimerler, N-3,5-bis-(triflorometil)fenil-p-N'-4-vinilfenil üre fonksiyonel monomeri kullanılarak fenil fosfonik asit, fenil sülfonik asit ve benzoik asit mono- veya dianyonlarının hidrojen bağı aracılığıyla hazırlanmıştır" sözleri ile de çalışma hakkında bilgi verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA