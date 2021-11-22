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Öğretim Üyemiz Yeniden Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu Asli Üyeliğine seçildi

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Öğretim Üyemiz Yeniden Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu Asli Üyeliğine seçildi

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zehra Aslan yeniden Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu asli üyeliğine seçildi.

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zehra Aslan yeniden Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu asli üyeliğine seçildi.

Atatürk Araştırma Merkezi, Kültür Bakanlığı'na bağlı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi ile birlikte faaliyet gösteren akademik bir kurumdur.

Öğretim üyemizi tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyoruz.

RTEÜ BASIN

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