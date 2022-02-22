Öğrencisini taciz ettiği iddia edilen müdür tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğrencisini taciz ettiği iddia edilen müdür tutuklandı

Demirören Haber Ajansı, Sinan Kabatepe - Güncel
 - Güncelleme:
Öğrencisini taciz ettiği iddia edilen müdür tutuklandı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen ortaokul müdürü M.Ş. tutuklandı.

ALAPLI, ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen ortaokul müdürü M.Ş. tutuklandı.

Alaplı ilçesine bağlı Mollabey Köyü'nde bulunan Mollabey Ortaokulu'nda eğitim gören kız öğrenci, ailesine okul müdürü tarafından taciz edildiğini söyledi. Ailenin şikayeti üzerine öğrencisini taciz ettiği iddia edilen okul müdürü M.Ş. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Güncel

okul müdürü, Alaplı, Taciz, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title