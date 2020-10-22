Öğrencisine aşık olduğunu itiraf etti: Çocuğun annesi yanlarındaki kanepede uyurken cinsel münasebet yaşamışlar

Florida'da bir Hristiyan okulunda görevli olan öğretmen, aşık olduğu öğrencisiyle ilişki yaşamaya başladı. Çocuğun annesiyle arkadaş olarak sürekli evlerine giren öğretmen, bir gece evde bulunduğu sırada yanlarındaki koltukta uyuyakalan anneye aldırış etmeden battaniye altında öğrencisiyle cinsel münasebet yaşadığını itiraf etti.

Florida'da geçen Eylül ayında yaşanan olayda, 31 yaşında ve evli olan Hristiyan okulu öğretmeni Krsiten O B'rien öğrencilerinden birine karşı romantik duygular beslemeye başladı.

ANNEYLE ARKADAŞ OLDU

Öğretmen, öğrencisine 'vurulduktan' sonra, öğrencinin ailesiyle arkadaş olmaya çalışarak evlerine girdi. Zamanla erkek çocuğunun annesiyle yakın arkadaş olmayı başaran O'Brien, birkaç günde bir evlerine girip çıkmaya başladı. Bir yandan da öğrencisiyle ilişki yaşamaya devam ediyordu.

BİR INSTAGRAM MESAJI ELE VERDİ

Öğrencinin annesi, çocuğunun telefonunu ortada bıraktığı bir sırada O'Brien'den gelen Instagram mesajını okuması üzerine durumdan şüphelendi. Neler olup bittiğini anlayabilmek için bir restorana çağırdığı öğretmen yaşanan her şeyi itiraf etti.

BATTANİYENİN ALTINDA CİNSEL MÜNASEBET

'Oğluna karşı duygulara sahip olduğunu ve ona direkt olarak vurulduğunu söyleyen öğretmen', evlerine gittiği 6 Eylül gecesinde çocuğun annesi yanlarındaki kanepede uyuyakaldığında, battaniyenin altından birbirlerine dokunarak cinsel münasebete girdiklerini de itiraf etti.

Uyuyukalan anne sabah saat 5 sıralarında uyandığında, öğretmenin hala evde olduğu öğrenildi.

KISKANDIRMA ÇABALARINA GİRMİŞ

Çocuğu kıskandırmak isteyen O'Brien, öğrencisinin bir fast-food restoranında olduğu sırada kardeşini getirerek sevgilisi gibi göstermeye çalışmış.

Evli olan O'Brien'in kocasının da durumdan şüphelendiği öğrenildi. Son zamanlarda oldukça saldırgan olan ve öğrencisinin evine gitmeyi takıntı haline getirmiş olduğunu söyleyen koca başta yaşananlara bir anlam verememiş.

"HER ŞEYİ GÖZE ALABİLİRİZ"

Öğretmenin öğrencisine duyguları hakkında itirafta bulunduğunu ve isterse hiç olmamış gibi davranabileceklerini söylediği öğrenilirken, ikinci bir seçenek olarak ise her şeyi göz almayı teklif ettiği ortaya çıktı.

O'Brien, '12-16 yaş arası çocuklara karşın ahlaka aykırı ve şehvetli cinsel ilişki yaşama' suçlamalarıyla yargılanıyor. Ayrıca öğretmen, Holly Hill'de bulunan Hristiyan Akademis'ndeki Birleşik Kardeşler'den istifa etti.

50.000 dolarlık kefaretle salıverilen öğretmen şu an tutuksuz yargılanıyor.