Öğrencinin ölümüne sebep olan servis şoförü tahliyesini istedi
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Öğrencinin ölümüne sebep olan servis şoförü tahliyesini istedi

Öğrencinin ölümüne sebep olan servis şoförü tahliyesini istedi Bursa'da servis aracıyla çarptığı 2 öğrenciden birinin ölümüne sebebiyet veren sürücü, uzun süredir tutuklu bulunduğunu ve tedavi göremediğini belirterek tahliyesini talep etti.

19.06.2020 13:42 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:52

Öğrencinin ölümüne sebep olan servis şoförü tahliyesini istedi

BURSA - Bursa'da servis aracıyla çarptığı 2 öğrenciden birinin ölümüne sebebiyet veren sürücü, uzun süredir tutuklu bulunduğunu ve tedavi göremediğini belirterek tahliyesini talep etti.

Kaza, 2019 yılı Ekim ayında Bademli'de meydana geldi. Mehmet Akkökoğlu kontrolünü kaybettiği 16 S 1781 plakalı servis minibüsüyle kaldırımda yürüyen lise öğrencileri İskender Şimşek ile Arda Üzmez yaralandı. Serviste bulunan öğrenciler ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralı öğrenciler, çağrılan ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İskender Şimşek kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan şoför Mehmet Akkökoğlu, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet A.(54), korona virüs tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Kazada hayatını kaybeden öğrenci İskender Şimşek'in annesi Burcu Irmak ve yaralanan Arda Üzmez ile taraf avukatları ile olay sırasında serviste bulunan öğrenci ve öğretmenlerden de katıldı. Tanıklar, şoförün aracı normal hızda ve trafik kaidelerine riayet ederek kullandığını belirtti. Mahkemede savunma yapan sürücü Mehmet A, uzun süredir tutuklu olduğunu ve rahatsızlıkları nedeniyle tahliyesini talep etti. Ancak, mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Öğrencinin ölümüne sebep olan servis şoförü tahliyesini istedi

Kaynak: İHA

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