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Öğrencilerle sohbet programı düzenlendi

Öğrencilerle sohbet programı düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftülüğü tarafından başlatılan çalışma ile üniversite öğrencilerinin konakladığı yurtlarda sohbet programları başlatıldı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftülüğü tarafından başlatılan çalışma ile üniversite öğrencilerinin konakladığı yurtlarda sohbet programları başlatıldı. Bu kapsamda ilk program Avni Akyol Öğrenci yurdunda gerçekleştirildi.

Düzce Müftülüğü yeni akademik dönem öncesinde üniversite öğrencilerine barınma sağlayan tüm yurtlara manevi danışman ataması gerçekleştirdi. Yapılan atamalar sonrasında yurtlarda ki öğrencilere manevi olarak destek veren Müftülük personelleri çeşitli sohbet programları da gerçekleştirmeye başladı. Bu kapsamda ilk program Avni Akyol Erkek Öğrenci yurdunda gerçekleştirildi. Düzce İl Müftü Yardımcısı Talha Demirkaya öğrenciler ile sohbet ederek çeşitli dini konularla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Sohbet programlarının diğer yurtlarda da devam etmesi planlanıyor. - DÜZCE

Öğrencilerle sohbet programı düzenlendi

Öğrencilerle sohbet programı düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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