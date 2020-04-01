Öğrencilerine kendi kurduğu sistemle uzaktan eğitim veriyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Öğrencilerine kendi kurduğu sistemle uzaktan eğitim veriyor - Haberler
Koronavirüs, Çevreli, Demre, Güncel

Öğrencilerine kendi kurduğu sistemle uzaktan eğitim veriyor

Öğrencilerine kendi kurduğu sistemle uzaktan eğitim veriyorAntalya'nın Demre ilçesinde ücretli öğretmen Atila Kocakaya (45), koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildikten sonra, kendi imkanlarıyla öğrencilerine uzaktan eğitim vermeye başladı.

01.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:52
Öğrencilerine kendi kurduğu sistemle uzaktan eğitim veriyor

Öğrencilerine kendi kurduğu sistemle uzaktan eğitim veriyor

Antalya'nın Demre ilçesinde ücretli öğretmen Atila Kocakaya (45), koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildikten sonra, kendi imkanlarıyla öğrencilerine uzaktan eğitim vermeye başladı. Bakanlığın düzenlediği eğitimlere ek olarak öğrencilerine haftanın 6 günü 2 saatlik ücretsiz dersler veren Atila Kocakaya, "Şu an herhangi bir ücret almadığım halde, öğrencilerimin derslerden uzak kalmasına vicdanım elvermedi. Bakanlığımızın öğrencilere verdiği derslere ek olarak sınıfımıza ait olan uzaktan eğitim sistemini kurdum" dedi.

Demre'ye bağlı Çevreli Mahallesi'nde eğitim öğretim yapan Çevreli Bozoğlu- Tarkun İlkokulu'nda ücretli öğretmen olarak görev yapan Atila Kocakaya, 11 yıl özel eğitim kurumlarında çalıştı. Çevreli Bozoğlu- Tarkun İlkokulu'nda son 3 yıldır ücretli öğretmenlik yapan Atila Kocakaya, koronavirüs nedeniyle okullarda uzaktan eğitime geçilince, 3A sınıfındaki öğrencilerini bırakmadı. 14 yıllık eğitimci Atila Kocakaya, kendi evine kurduğu sistemle öğrencilerine haftanın 5 günü, internet üzerinden günde 2 saat ücretsiz ders vermeye başladı.

DERSLER 40 DAKİKA

Finike ilçesinde oturan Atila Kocakaya'nın derslerine evinde internet bulunan 23 öğrencisinden 17'si takip edebiliyor. 17 öğrenci Demre'ye bağlı Çevreli, Üçağız ve Kapaklı mahallelerinden derslere internet ortamından bağlantı yapıyor. Pazartesi 2 saat matematik, salı 2 saat hayat bilgisi, çarşamba 2 saat Türkçe, perşembe 2 saat fen bilimleri ve cuma 2 saat İngilizce dersi veren Atila Kocakaya, ders sürelerini 40 dakika olarak belirledi. Kocakaya, cumartesi günleri de öğrencilerin isteği doğrultusunda ders veriyor.

ÖĞRENCİLER DE MEMNUN

Öğrenci Elvan Dulluç, "Öğretmenin kurduğu sistemle ders işlemek çok güzel. Bize bu imkanı sağlayan öğretmenimize teşekkür ederiz" dedi.

Öğrencilerden Recep Aksu, "Koronavirüs tehlikesi nedeniyle okulumuz kapandı. Biz de derslerimizi öğretmenimizin kurduğu uzaktan eğitim sitemiyle işliyoruz. Derslerimiz çok eğlenceli geçiyor" diye konuştu.

'VİCDANIM ELVERMEDİ'

Öğretmen Atila Kocakaya da şöyle dedi:

"Çevreli Bozoğlu- Tarkun İlkokulu'nda ücretli öğretmen olarak çalışıyorum. Şu an herhangi bir ücret almadığım halde, öğrencilerimin derslerden uzak kalmasına vicdanım elvermedi. Bakanlığımızın öğrencilere verdiği derslere ek olarak sınıfımıza ait olan uzaktan eğitim sistemini kurdum. Haftanın 6 günü öğrencilerime ders veriyorum. Derslere sınıfımızda internet olanağı olan 23 öğrenciden 17'si katılıyor. Öğrencilerim bu işten çok mutlu, ben de uzaktan da olsa öğrencilerimle buluştuğum için çok mutluyum."

Öğrencilerine kendi kurduğu sistemle uzaktan eğitim veriyor

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Öğrencilerine kendi kurduğu sistemle uzaktan eğitim veriyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ülkesine virüsü ilk kez bulaştıran kadın diz çöküp yalvararak af diledi Haberler
Ülkesine virüsü ilk kez bulaştıran kadın diz çöküp yalvararak af diledi
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 76 milyon bağışladı Haberler
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 76 milyon bağışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki
Acılı adam, hamile eşinin ölümüne neden olan koronavirüsü yendi Haberler
Acılı adam, hamile eşinin ölümüne neden olan koronavirüsü yendi
Erdoğan açıkça uyardı: Kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınır Haberler
Erdoğan açıkça uyardı: Kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınır
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı Haberler
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart gösterdi
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart...
Çin'in İstanbul Başkonsolosu güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısı bir hafta önce denenmeye başladı
Çin'in İstanbul Başkonsolosu güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısı bir hafta önce denenmeye başladı
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı
Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için...
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
Süpermen kostümü giyen vatandaş, İstanbul sokaklarında koronavirüse karşı uyarı yaptı
Süpermen kostümü giyen vatandaş, İstanbul sokaklarında koronavirüse karşı uyarı yaptı
New York'ta hastanelerin yanındaki parklarda seyyar morglar bekletiliyor
New York'ta hastanelerin yanındaki parklarda seyyar morglar bekletiliyor
Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü
Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü
Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş
Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş
HDP'li eski Mazıdağı Belediye Başkanı, koronavirüs testi pozitif çıkınca tahliye edildi
HDP'li eski Mazıdağı Belediye Başkanı, koronavirüs testi pozitif çıkınca tahliye edildi
Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu
İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı
İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı
Polis, koronavirüs yasağını hiçe sayıp kahvehanede oturan 26 kişiye para cezası kesti
Polis, koronavirüs yasağını hiçe sayıp kahvehanede oturan 26 kişiye para cezası kesti
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
Son Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı
Son Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı
Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Twitter ve Facebook, dünya liderlerinin asılsız koronavirüs paylaşımlarını sildi
Twitter ve Facebook, dünya liderlerinin asılsız koronavirüs paylaşımlarını sildi
10 gün içinde 2.200 kişiyi işe alan Migros 1.000 kişiye daha istihdam sağlayacak
10 gün içinde 2.200 kişiyi işe alan Migros 1.000 kişiye daha istihdam sağlayacak
Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir
Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Kıvanç Tatlıtuğ Nurgül Yeşilçay
Spor Bülent Uygun Lionel Messi Merih Demiral Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Polis Türk Lirası Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Öğrencilerine kendi kurduğu sistemle uzaktan eğitim veriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 16:01:22. #1.14#
title