12.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:41

Öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı nedeniyle anma programı düzenledi. Öğrencilerin anma programı ilgi gördü.



Malatya Mercan Kolejinde düzenlenen programa, Mercan Koleji yönetim Kurulu başkanı Dr. Özcan Mercan, Mercan Koleji yönetim kurulu üyeleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.



Okul konferans salonunda devam eden programda konuşan Mercan Koleji yönetim kurulu başkanı Dr.Özcan Mercan, Atatürk'ün ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma savaşının yanında, iyi bir devlet adamı, iyi bir lider olduğunu söyledi. Mercan, kolej öğretmen ve öğrencileri olarak O'nun açtığı yolda yılmadan ve yorulmadan gideceklerini vurguladı.



Mercan'ın konuşmasının ardından Atatürk ile ilgili belgesel ve öğrencilerin hazırladığı gösteriler izlendi. Öğrencilerin gösterileri arasında zeybek eşliğinde 'Son Mektup' şiiri seslendirildi. Atatürk'ün çok sevdiği 'Fikrimin İnce Gülü' şarkısı eşliğinde lirik dans, okul müzik öğretmenlerinin hazırladığı okul korosunun seslendirdiği müzik parçaları beğeniyle izlendi.



Öte yandan, hafta boyunca okul panolarında Atatürk'ün hayatı ve eserlerini konu alan görseller, derslerde 10 Kasım ve Atatürk konularında bilgilendirme çalışmaları ile anma programlarının devam edileceği belirtildi.



Atatürk Evi ziyaret edildi



Diğer yandan, öğretmenleriyle birlikte Atatürk Evi ve Müzesi'ni ziyaret eden Mercan Çocuk öğrencileri, tüm eşyaları yakından inceledi. Öğretmenlerinden hem Atatürk hem de 10 Kasım ile ilgili bilgiler alan öğrenciler, Atatürk Evi'nde bulunan eşyaların yanında da bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmediler. - MALATYA

Kaynak: İHA