Öğrencilerimiz TEKNOFEST'te Finale Kaldı

TEKNOFEST 2021 Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması'nda Üniversitemiz öğrencileri 6. sırada finale kalmaya hak kazandı.

Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması kategorisinde Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden bu yıl mezun olan öğrencilerimiz Adnan Kocatürk (Takım sorumlusu), Muhammet Sergen Yılmaz ile öğrenimlerine halen devam etmekte olan öğrencilerimiz Ömer Ergin, Ömer Senem, Furkan Karamanlı ve Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Onur Yağcı'nın da yer aldığı "TheKEY Network" adlı takım TEKNOFEST 2021 Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması kapsamında sunulan Detay Tasarım raporlarından 88, 68 puan alarak 90 takım içerisinde 6. sırada finale kalmaya hak kazandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkemizin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmek için çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl 21-26 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

13-18 Eylül 2021 tarihlerinde final için yarışacak olan öğrencilerimize başarılar diler, göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik ederiz.

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