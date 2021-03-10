Son Dakika! Öğrenci ve işçileri taşıyan servis uçurumdan yuvarlandı: 2 ölü 27 yaralı

Bir dönem adı Sibel Can'la anılan eski model trafik kazasında hayatını kaybetti

Okullar bütün yaz açık olacak! İşte bakanlığın üzerinde çalıştığı o takvim

Oxford yalanı ortaya çıkınca çiçekçi kadın yıkıldı! Kızı gerçekte bakın ne iş yapıyormuş

Son Dakika! Batman'da öğrenci ve tekstil işçilerini taşıyan servis 300 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 27 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin ise durumu ağır. Öte yandan hayatını kaybeden 2 öğrencinin kardeş olduğu öğrenildi.

Kaza, Batman'ın Sason ilçesine bağlı Gürgenli köy yolunda meydana geldi. Öğrenciler ile tekstil işçilerini taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen servis minibüsü 300 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.Kazayı görenler, hemen jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ, 27 KİŞİ YARALANDI

Engebeli bölgede ulaşılan yaralılar, insan zinciri yöntemiyle sağlık görevlilerine ulaştırıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 27 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin, kardeş ve öğrenci oldukları öğrenildi.

AİLELER KAZA YERİNE KOŞTU

Öğrenci ve işçilerin aileleri kazayı haber alır almaz bölgeye koştu. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar Sason Devlet Hastanesi ve Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

VALİ'DEN YARALILARA ZİYARET

Kazanın ardından Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, ilçeye geldi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü Sason Devlet Hastanesi'ne geçen Vali Şahin, kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından Vali Şahin, yaralıların yakınlarına 'geçmiş olsun' dedi.