Son Dakika! Öğrenci ve işçileri taşıyan servis uçurumdan yuvarlandı: 2 ölü 27 yaralı
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Son Dakika! Öğrenci ve işçileri taşıyan servis uçurumdan yuvarlandı: 2 ölü 27 yaralı

10.03.2021 09:28 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:56

Son Dakika! Batman'da öğrenci ve tekstil işçilerini taşıyan servis 300 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 27 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin ise durumu ağır. Öte yandan hayatını kaybeden 2 öğrencinin kardeş olduğu öğrenildi.

Kaza, Batman'ın Sason ilçesine bağlı Gürgenli köy yolunda meydana geldi. Öğrenciler ile tekstil işçilerini taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen servis minibüsü 300 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.Kazayı görenler, hemen jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son Dakika! Öğrencileri taşıyan servis uçurumdan yuvarlandı: 2 ölü 27 yaralı

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ, 27 KİŞİ YARALANDI

Engebeli bölgede ulaşılan yaralılar, insan zinciri yöntemiyle sağlık görevlilerine ulaştırıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 27 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin, kardeş ve öğrenci oldukları öğrenildi.

Son Dakika! Öğrencileri taşıyan servis uçurumdan yuvarlandı: 2 ölü 27 yaralı

AİLELER KAZA YERİNE KOŞTU

Öğrenci ve işçilerin aileleri kazayı haber alır almaz bölgeye koştu. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika! Öğrencileri taşıyan servis uçurumdan yuvarlandı: 2 ölü 27 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar Sason Devlet Hastanesi ve Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Son Dakika! Öğrencileri taşıyan servis uçurumdan yuvarlandı: 2 ölü 27 yaralı

VALİ'DEN YARALILARA ZİYARET

Kazanın ardından Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, ilçeye geldi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü Sason Devlet Hastanesi'ne geçen Vali Şahin, kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından Vali Şahin, yaralıların yakınlarına 'geçmiş olsun' dedi.

Son Dakika! Öğrenci ve işçileri taşıyan servis uçurumdan yuvarlandı: 2 ölü 27 yaralı
Haber Yorumları (29)
HAMZA: tekstil işçisinin ne işi var öğrenci servisinde hadi şimdi o servisçi nasıl kurtulacak bu sorumluluktan
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METİN KAYA: servise o kadar adam koyulur mu şöförü saymadıysanız 30 kişi
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ÜZGÜN VATANDAŞ: Allalh ailelerine sabır versin öğrenci taşımasını yapan firma şöförlerde 5 yıllık ehliyeti olduğuna şartı getirilsin ve 6 ayda bir sağlık raporu istenmeli alköl vb. alıyor mu değil mi lütfen artık
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