Öğrencilere yasaklar kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkabilir mi? Sokağa çıkma izni olan öğrenciler kimler? Hangi öğrencilere sokağa çıkma izni var?

Çocuklara yasaklar kalktı mı? 20 yaş altı ailesiyle sokağa çıkabilir mi? soruları yapılan son açıklamaların ardından merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamalar hem okulların açılması hem de öğrencilere sokağa çıkma yasakları kararları netleşti. Peki, Öğrencilere yasaklar kalktı mı? 20 yaş altı yasaklar kalktı mı?

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama ile, MEB Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat itibariyle köy okullarının açılacağını duyurmuştu. Köy okullarının yanı sıra birçok anaokulu ve kreş de yüz yüze eğitime başlayacak. 1 Mart'tan itibaren de de ilkokullar ve özel eğitim okulları gibi kurumların da yüz yüze eğitime geçeceği duyuruldu. Ziya Selçuk, ayrıca 1 Mart itibariyle açılması planlanan okulların öğrencilerinin de kısıtlamada özel izinli sayılacaklarını duyurdu. Bununla beraber veliler ve öğrenciler: Öğrencilere yasaklar kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkabilir mi? Sokağa çıkma izni olan öğrenciler kimler? Hangi öğrencilere sokağa çıkma izni var? Çocuklara yasaklar kalktı mı? 20 yaş altı ailesiyle sokağa çıkabilir mi? gibi soruları araştırıyor. İşte detaylar...

ÖĞRENCİLERE SOKAĞA ÇIKMA İZNİ VAR MI?

Açıklamanın ardından öğrencilere ya da çocuklara sokağa çıkma yasaklarının kalktığı düşünüldü. Fakat, açıklanan durum öyle değil. 15 Şubat itibariyle köy okulları gibi açılan özel kurumların öğrenciler ve daha sonra da kademeli olarak açılan ilkokul gibi kurumların "eğitime yüz yüze devam edecek" öğrencileri için özel izinler oluşturulacak. Öğrenciler, bu özel izinler ile eğitim gördükleri kurumlara gidebilecek. Fakat izni bulunmayan ve eğitime devam etmeyen öğrenciler için kısıtlamalar aynı şekilde devam edecek.

HANGİ ÖĞRENCİLER, NASIL SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

İçişleri Bakanlığı'nın81 ilin valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri İstisnası Hakkında" isimli gönderdiği genelge doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygun gördüğü örgün eğitim yapabilen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanları, eğitim durumlarını kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma ya da ders programını içeren belgeyi ibraz etmek şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı belirtildi.

Bu eğitim kurumlarının 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındaki öğrencileri, öğretmenleri ve çalışanları, şehir içi toplu ulaşım araçlarını da (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş gibi) kullanabilecek.