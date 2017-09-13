Öğrencilere Kahvaltı Önerisi

Kırklareli Devlet Hastanesinde görevli diyetisyen Özge Özdemir, öğrencilerin okula gitmeden önce muhakkak kahvaltı yaparak güne başlaması gerektiğini belirtti.



Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, okul çağındaki çocukların sağlıklı beslenmelerinin çok önemli olduğunu ifade etti.



Okul çağında çocukların hızlı büyüme ve gelişme gösterdiklerini ifade eden Özdemir, anne babalara şu önerilerde bulundu:



"Çocukların okulda başarılı olmaları, sosyal ve ruhsal gelişimleri ve sağlıklı bir şekilde büyüme gelişme gösterebilmeleri için beslenmeleri çok önemlidir. Aynı zamanda bu dönemde kazanacakları doğru ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları yaşam boyu sürecektir. Birçok çocuk erken kalkamadığı, canı istemediği veya okula geç kalacağı için kahvaltı yapamıyor veya dışarıdan alınan hazır gıdaları tüketiyor ancak unutulmamalıdır ki kahvaltı en önemli öğündür ve atlanmaması gerekir. Dışarıdan alınan hazır gıdalar yerine evde hazırlanmış peynirli sandviç, peynirli tost veya yumurta yanında da süt veya taze sıkılmış meyve suyu daha sağlıklı bir tercih olacaktır."



Özdemir, öğrencilerin beslenme çantalarının da sağlıklı besinlerle hazırlanması gerektiğini aktardı.