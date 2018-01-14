Öğrencilere Giyim Yardımı Yapıldı
Pendik İnsani Yardımı Vakfı (İHH) hanımlar komisyonu Sivas'ta ihtiyaç sahibi 250 öğrenciye kaban ve bot yardımı yaptı.
Pendik İnsani Yardımı Vakfı (İHH) hanımlar komisyonu Sivas'ta ihtiyaç sahibi 250 öğrenciye kaban ve bot yardımı yaptı.
İHH İstanbul Pendik hanımlar komisyonu, Sivas'ta eğitim gören 250 öğrenciye dağıtılmak üzere kışlık kaban ve bot gönderdi.
Gelen yardım malzemeleri Sivas İHH Dernek Başkanı Ahmet Çakmak ve Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç tarafından öğrencilere dağıtıldı.
Başkan Çakmak, yardımda bulunanlara teşekkür etti.