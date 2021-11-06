Öğrencilere 5 yıldızlı otel konforu

DÜZCE (İHA) - Düzce'de eğitim gören öğrencilerin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtları inceleyen Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, gençlerle de bir süre sohbet etti.

Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin kaldığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu bünyesinde öğrencilerin kaldığı yurtları denetleyen Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, yurtlardaki mutfaklardan etüt alanlarına kadar her bölgeyi tek tek gezdi. Öğrencilere verilen hizmeti de yakından inceleyen İsa Yazıcı ayrıca yetkililerden öğrencilere verilen hizmetler hakkında kısa bilgiler aldı.

Yazıcı, yurtlardaki gezisinin sonunda ise öğrencilerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Yurtlarla ilgili olarak öğrencilerin düşünce ve önerilerini dinleyen İsa Yazıcı yurtlardaki gezilerini de sosyal medya hesabından paylaşarak "Otel konforunda hizmet vermek için var gücümüzle çalışmaya devam. Bütün çabamız gençlerimize daha iyi hizmet vermek" ifadelerini kullandı. İsa Yazıcı'nın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. - DÜZCE