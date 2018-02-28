Öğrencilerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Kilis'te bir lisenin öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için kermes düzenlendi.

Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, coğrafya öğretmeni Ahmet Koç'un öncülüğünde açılan kermeste, ziyaretçileri, kamuflaj giyen öğrenciler karşıladı. Satışa sunulan yiyeceklerden elde edilecek gelir, Afrin'de görev yapan askerlere gönderilecek.

Ahmet Koç, öğrencilerde şuurun ve ruhun önemine değinerek, " Türkiye genelinde de böyle bir duyarlılık var. Ordumuza ve devletimize karşı güzel bir destek var. Allah askerimizin yardımcısı olsun." dedi.

Mehmetçiğe destek vermek için kermes düzenlediklerini dile getiren Koç, "Onlar bizim huzurumuz için dağlarda çarpışırken, bizim de yan gelip yatmamız olmazdı. Dualarımızla onlarlayız. Biz biliyoruz ki, devletimiz ve ordumuz yanımızda, bu da bize yetiyor. Burayı hiç terk etmedik, hep buradayız. Öğrencilerdeki vatan aşkı dün Çanakkale'de vardı, bugün de burada var. Biz birlik olursak kimse bize ve ülkemize zarar veremez." ifadelerini kullandı.

Her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını belirten öğrencilerden Seher Aktutan, "Hayatımda ilk kez kamuflaj giyiyorum. Askerimiz sayesinde bugün burada rahatız. Dualarımız hep onlarladır. Görev verilirse durmadan Afrin'e giderim." diye konuştu.

12. sınıf öğrencisi Güllü Demir de, "Türk halkı olarak kadını, erkeği ve çocuğuyla, bir Osmanlı torunu olarak dimdik ayaktayız. Kimse bizi durduramaz. Gözümüzü kırpmadan İmam Hatip gençliği olarak Afrin'e koşarak gideriz." dedi.

Öğrenciler, söyledikleri marşlarla Mehmetçiğe destek verdi.