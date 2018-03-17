Öğrencilerden Şehit Ziyareti

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle öğrenciler, Fırat Kalkanı şehidi Ercan Çelik'in mezarını ziyaret etti.

Mustafa Açıkalın Ortaokulu 7-E sınıfı öğrencileri 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle sınıf öğretmenleri Harun Atıcı öncülüğünde 2 yıl önce Fırat kalkanı harekatı esnasında şehit olan Ercan Çelik'in kabrine ziyarette bulundular.

Kabri başında Kur'an okuyup, dualar ettiler. Bu anlamlı ziyarete Okul Müdürü Yusuf Albayrak, okul öğretmenleri Ünal Gürsel ve Ali Bülbül de eşlik ettiler. - DÜZCE