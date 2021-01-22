Öğrencilerden sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu
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Öğrencilerden sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu

22.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:56
Öğrencilerden sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ilkokul öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu gönderdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ilkokul öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu gönderdi.

Mehmet Alp Tiryakioğlu İlkokulu 4/E sınıfı öğrencisi Mert Doğru sınıf arkadaşları adına yazdığı mektupta, salgınla mücadelede gece gündüz demeden olağanüstü bir çalışmada bulunan kahraman sağlık personeline teşekkür etti.

Sağlık çalışanları adına mektubu teslim alan İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, Mert ve arkadaşlarının duygularını çok güzel kaleme aldığını belirtti.

Bunun yanı sıra mektuba çizilen resmin de çok anlamlı olduğunu belirten Kadıoğlu, tüm sağlık çalışanları adına Mert'e, sınıf arkadaşlarına ve öğretmenleri Şule Kılıçkaya'ya teşekkür ederek, öğrencilerle en kısa sürede görüntülü görüşeceğini kaydetti.

Kadıoğlu, yarıyıl tatilinin geldiğini hatırlatarak, "Öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz yorucu bir dönemin ardından dönemi noktalıyor. Tüm öğrencilerimizin bu arayı çok iyi değerlendirmelerini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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