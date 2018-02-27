Öğrencilerden Mehmetçiklere Mektup

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Yenice 19 Mayıs Ortaokulu öğrencileri, Afrin'deki askerlere mektup yazdı.

Öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçiklere moral mektupları yolladı. Yazılan mektuplar Okul Müdürü Cafer Yozgat tarafından İlçe Jandarma Komutanı Uğur Baş'a teslim edildi. Sadece mektup yazmakla yetinmeyen öğrenciler, duygularını daha coşkulu bir şekilde aktardı. 400 kişilik öğrenci grubu, güzel bir koreografiyle birlikte İstiklal Marşı ve Komando Marşını hep bir ağızdan söyledi. İki gün süren hazırlıklar profesyonel çekimlerle son halini buldu. Müdür Yozgat, "Öğretmen ve öğrencilerimiz gerçekleştirdikleri bu başarılı faaliyetle Afrin'deki askerlerimizin yanında olamasalar da onların yüreklerine dokunmaya çalıştılar. Hepsi birer nefer, askerlerimizin kalbine fener oldular. Vatan, bayrak, millet sevgisini haykıran küçük neferlerimiz, meydanları inleterek, Türk ordusuna desteklerini dile getirdiler" dedi. - BURSA