Öğrenciler Yemek Festivalinde Hünerlerini Sergiledi

Denizli İbrahim Cengiz Özel Eğitim Meslek Lisesi Yiyecek İçecek Alanı öğrencilerinin hazırladığı yemeklerden oluşan 'Yöresel Yemekler Festivali' yapıldı.

İbrahim Cengiz Özel Eğitim Meslek Lisesi okul bahçesinde gerçekleştirilen 2. Yöresel Yemekler Festivali öğrencilerin, velilerin ve davetlilerin yoğun katılımıyla şenlik havasında geçti. Festivalin açılışı

İl Milli Eğitim Müdür Mahmut Oğuz tarafından yapıldı. Öğrenciler yaptıkları bir birinden güzel yemekler ile hünerlerini sergiledi. Oğuz festival açılışında yaptığı konuşmada bu tür faaliyetlerin kentin tanıtılmasına önemli katkı sunduğunu vurgulayarak, faaliyet ile ayrıca kültür güzelliklerinin yaşatılmasının da hedeflendiğini dile getirdi. - DENİZLİ