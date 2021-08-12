Öğrenciler robotik kodlama dersiyle hem öğreniyor hem eğleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Öğrenciler robotik kodlama dersiyle hem öğreniyor hem eğleniyor

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Haberler | Yerel

Öğrenciler robotik kodlama dersiyle hem öğreniyor hem eğleniyor -Eğitmen Serpil Yılmaz; -"Uygulamalarımız kapsamında üç tane robot yapıyoruz, kodlama olarak da 10 tane robot çalışmamız var" Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen robotik kodlama dersleriyle öğrenciler hem verimli...

Öğrenciler robotik kodlama dersiyle hem öğreniyor hem eğleniyor

-Eğitmen Serpil Yılmaz;

-"Uygulamalarımız kapsamında üç tane robot yapıyoruz, kodlama olarak da 10 tane robot çalışmamız var"

BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen robotik kodlama dersleriyle öğrenciler hem verimli zaman geçiriyorlar hem de öğreniyorlar.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in öğrencilere yaz tatili hediyesi olarak ücretsiz verilen 'Robotik Kodlama' dersleri büyük ilgiyle takip ediliyor. Bilecik Belediyesi Bien Seramik Matematik Müzesinde verilen eğitimlerde öğrenciler teorik bilginin yanı sıra uygulamalı çalışmalar gerçekleştiriyor.

Haftada iki gün dört seans şeklinde verilen eğitimler hakkında bilgi veren Eğitmen Serpil Yılmaz,"Çocuklarımız Algoritmik ve Tasarım Odaklı Düşünmeyi Keşfediyor! sloganıyla hazırlanan program kapsamında, faydalı eğitimler aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bien Seramik Bilgi Evi Matematik Müzesi'nde gerçekleştirilen "Robotik Kodlama" kursuna 6-10 yaş arası çocuklar katılıyor. Amacımız çocuklarımızın yaz tatilini eğlenceli şekilde geçirmesi yanı sıra faydalı bilgileri de edinmesidir. Bu anlamda bizlere desteklerini sunan Belediye Başkanımız Semih Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Çocuklar eğitimleri büyük bir ilgiyle takip ediyor ve sürekli devam etmesini istiyor. Uygulamalarımız kapsamında üç tane robot yapıyoruz. Kodlama olarak da 10 tane robot çalışmamız var. Her konuya uygun matımız var. O matta saatleri, mevsimleri ve gezegenleri öğreniyorlar. " ifadelerini kullandı.

Çocuklar ve aileleri de robotik kodlama kurslarını beğenerek takip ettiklerini belirterek, katkıları dolayısıyla Belediye Başkanı Semih Şahin ve Eğitmen Serpil Yılmaz'a teşekkür ettiler.

Öğrenciler robotik kodlama dersiyle hem öğreniyor hem eğleniyor
Öğrenciler robotik kodlama dersiyle hem öğreniyor hem eğleniyor
Öğrenciler robotik kodlama dersiyle hem öğreniyor hem eğleniyor
Öğrenciler robotik kodlama dersiyle hem öğreniyor hem eğleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ziya Selçuk Meral Akşener Erdoğan Yüksek
Magazin Cem Yılmaz Yusuf Güney Berdan Mardini Mustafa Sandal
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Hakan Reçber Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Öğrenciler robotik kodlama dersiyle hem öğreniyor hem eğleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 13:47:51. #1.16#

title