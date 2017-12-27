Öğrenciler İhtiyaç Sahipleri İçin Yardım Topladı

Sivas'ta Gazi Paşa Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri, Gıda Bankası'ndan yardım alan ihtiyaç sahipleri için yardım topladı.



Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni nezaretinde düzenlenen yardım kampanyasına katılan öğrenciler, sıvı yağ, makarna, çay, fasulye, pirinç ve benzeri temel gıda malzemeleri ile destek oldu. 15 günlük süre içerisinde toplam 10 koli yardım malzemesi toplayan öğrenciler, bunları Hayat Ağacı Derneği'ne bağışladı



Gazi Paşa Ortaokulu Rehber Öğretmeni Abdullah Karataş ile topladıkları yardımları Hayat Ağacı Derneği'ne teslim etmek üzere bir ziyaret düzenleyen öğrenciler, Gıda Bankası'nı gezdi. Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdür Yardımcısı Mustafa Ağırsoy, misafirlere eşlik ederek, Hayat Ağacı Derneği ve Gıda Bankası'nın çalışma yapısı hakkında bilgi verdi.



Sivas'ta bu tür bir yardımı kuruluşunu ilk defa gören bazı öğrenciler, Gıda Bankası için katkı sağladıkları için memnuniyetlerini ifade ettiler. Gazi Paşa Ortaokulu Rehber Öğretmeni Abdullah Karataş, öğrenciler ile bir yardım kampanyası düzenlediklerini belirterek, bunları Hayat Ağacı Derneği'ne bağışladıklarını söyledi.



Gıda Bankası'nın, gıda, giyim ve diğer reyonları ile bir alışveriş merkezi gibi ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğini gördüklerini ifade eden Karataş, Hayat Ağacı Derneği'nin faaliyet göstermesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti. - SİVAS