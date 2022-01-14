Öğrenciler için 'Adölesan dönem sağlık atölyesi' düzenlendi

ANKARA (İHA) - Adölesan (ergenlik) dönemde yaşanabilecekler hakkında farkındalığın artırılmasını amacı ile Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen sağlık atölyesi Ankara Cebeci Ortaokulu'nda gerçekleşti.

Ortaokul öğrencileri, uzmanlar tarafından çocukluğun bitmesi ve yetişkinliğe geçiş evresi olarak nitelendirilen adölesan dönemi hakkında detaylı şekilde bilgilendirildi. Sağlık atölyesi açılışında konuşan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Mustafa Kotanoğlu, öğrencilerin atölye ile en doğru bilgiye ulaşacaklarının ve doğru bilginin öneminin altını çizerek, "Doğru bilgi ile hazinemizi doldurmazsak biz de kendi çocuklarımıza, gelecek nesillerimize yanlış bilgi veririz ve sistemin bozulmasına yol açarız. O yüzden hocalarımızın anlatacağı bilgiyi doğru bir şekilde alalım. Bu günlerinizin kıymetini bilin, günlerinizi dolu dolu ve doğru bilgi ile geçirin" şeklinde konuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün ise konuşmasında, adölesan dönemde özellikle cinsel sağlık eğitimi ile ilgili süreçte okulun, ailenin yanında sağlık çalışanlarının da çok önemli bir görevi olduğuna dikkat çekerek, "Adölesan dönemi, çocukluk döneminden erişkinliğe geçiş dönemi. Bu dönemde ruhsal, fiziksel ve sosyal anlamda pek çok değişiklikler gerçekleşiyor ve bu değişikliklerin sonucunda bir üreme kabiliyeti kazanılıyor. Tabi bu kadar hızlı bir değişim süreci özellikle ilgi ve dikkat gerektiriyor" dedi.

Konuşmasında öğrenciler ile ilk kez bir araya gelme şansı bulduklarını ifade eden Üreme Sağlığı ve İnfettilite Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Bozdağ, "Derneğimiz bir kadının hayatı boyunca hormonal olarak, özellikle üreme hormonu ile ilgili karşılaşabilecekleri hastalıkların yönetimi nasıl olmalıdır? Bu konularda toplantılar seminerler ve eğitimler vermekte kendini yükümlü hisseder" diye konuştu.

Atölye, hızlı değişimlerin yaşandığı ve erişkin yaşlardaki sağlık üzerine önemli rol oynadığı bilinen adölesan dönemi hakkında uzmanların öğrencilere yaptığı bilgilendirme ile başladı.

Psikososyal değişimlerin olumlu kabulü üzerine söyleşi ile devam eden atölyede, fizyoterapist eşliğinde beden imajının güçlendirilmesi için öğrenciler ile birlikte egzersiz yapıldı.

Egzersizin ardından, uzmanlar tarafından öğrencilerin sorularının cevaplanması ile atölye son buldu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Sema Sanisoğlu'nun oturum başkanlığını üstlendiği atölyede Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcıları Uzm. Dr. Yunus Emre Bulut ve Uzm. Dr. Hasan Gül de yer aldı. - ANKARA