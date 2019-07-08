Öğrenciler çalışma hayatını "Ahi esnafından" öğreniyor

Milli Eğitim Bakanlığınca pilot olarak gösterilen "Kırşehirli Genç Ahiler Çalışma Hayatında Projesi" kapsamında öğrenciler, mesleklerin inceliklerini ve zorluklarını Ahi esnafından öğreniyor.

Tarihi Uzun Çarşı'da düzenlenen törende, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, projeye katılan öğrencilerden bazılarını, Ahi duasının ardından farklı mesleklerdeki esnafa emanet etti.

Öğrenciler, yaz tatilinde meslekleri yakından tanıma ve değerlendirme fırsatı bulacak.

Vali Akın, törende yaptığı konuşmada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile başlatılan projeyle, 8, 9 ve 10'uncu sınıf öğrencilerinin yaz tatilinde esnafın yanında çalışma hayatını öğrenmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Projeye destek veren esnafa teşekkür eden Akın, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığının 'Eğitim 2023 Vizyonu'na uygun, Türkiye'de ilk sayılabilecek bir proje. Çünkü yeni eğitim anlayışında öğrencilerimizin kendilerine zaman ayırabilecekleri ve yeteneklerini ortaya koyabilecekleri aktivitelere yönlendirilmeleri isteniyor. Bu düşünceye katkı sunacak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Projeyle istedik ki öğrencilerimiz esnafımızın yanında çalışsın, para kazanmanın, esnaflığın güçlüklerini görsün, alın terinin, emeğin önemini anlasın. Meslekleri yakından tanısınlar ve teknolojik bağımlılıktan da uzak kalsınlar. Bu proje öğrencilerin erken yaşlarda meslekleri öğrenmelerini sağlayacak."

İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz de proje kapsamında Kırşehir merkez ve ilçelerde 575 öğrencinin meslek hayatını tanımak üzere başvuruda bulunduğunu dile getirdi.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı 179, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı 121 işletmenin öğrenci talep ettiğini anlatan Karadeniz, 33 öğrencinin de çalışacakları yeri kendilerinin bulduğunu kaydetti.

Züccaciye dükkanı sahibi Hüseyin Uzun, projede yer alma teklifini mutlulukla kabul ettiklerini belirterek, "Öğrencilere Ahi esnafının ne demek olduğunu anlatacağız. Valimiz bugün bir öğrencimizi bize emanet etti. Kızımıza bilgi ve tecrübelerimizi aktaracağız." dedi.

9. sınıf öğrencisi Hayrunnisa Turgut da bir ay boyunca züccaciye dükkanına geleceğini ifade ederek, "Buraya Ahiliği ve mesleği öğrenmeye, onların tecrübelerinden faydalanmaya geldim." diye konuştu.

Törende katılımcılara Ahi helvası ikram edildi.

Kaynak: AA