Öğrenci ve öğretmenler, Istanbul Photo Awards sergisini gezdi

22.11.2019 14:47 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:53

Sergiden görüntüler

AA Fotoğraf Editör Yardımcısı Vekili Erhan Sevenler'in sergiyi gezenlere bilgi vermesi İSTANBUL - Aydın Doğan Mesleki Teknik Lisesinden bir grup öğrenci ve öğretmen Beyoğlu Belediyesinde yer alan Istanbul Photo Awards sergisini gezdi. Etkinlikte AA Fotoğraf Editör Yardımcısı Vekili Erhan Sevenler, sergiyle ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA