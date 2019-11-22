Öğrenci ve öğretmenler, Istanbul Photo Awards sergisini gezdi
Sergiden görüntüler AA Fotoğraf Editör Yardımcısı Vekili Erhan Sevenler'in sergiyi gezenlere bilgi vermesi İSTANBUL - Aydın Doğan Mesleki Teknik Lisesinden bir grup öğrenci ve öğretmen Beyoğlu Belediyesinde yer alan Istanbul Photo Awards sergisini gezdi.
22.11.2019 14:47 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:53
Sergiden görüntüler
AA Fotoğraf Editör Yardımcısı Vekili Erhan Sevenler'in sergiyi gezenlere bilgi vermesi İSTANBUL - Aydın Doğan Mesleki Teknik Lisesinden bir grup öğrenci ve öğretmen Beyoğlu Belediyesinde yer alan Istanbul Photo Awards sergisini gezdi. Etkinlikte AA Fotoğraf Editör Yardımcısı Vekili Erhan Sevenler, sergiyle ilgili bilgi verdi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Öğrenci ve öğretmenler, Istanbul Photo Awards sergisini gezdi