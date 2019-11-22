Öğrenci ve öğretmenler, Istanbul Photo Awards sergisini gezdi
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Öğrenci ve öğretmenler, Istanbul Photo Awards sergisini gezdi

Sergiden görüntüler AA Fotoğraf Editör Yardımcısı Vekili Erhan Sevenler'in sergiyi gezenlere bilgi vermesi İSTANBUL - Aydın Doğan Mesleki Teknik Lisesinden bir grup öğrenci ve öğretmen Beyoğlu Belediyesinde yer alan Istanbul Photo Awards sergisini gezdi.

22.11.2019 14:47 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:53
Öğrenci ve öğretmenler, Istanbul Photo Awards sergisini gezdi

Sergiden görüntüler

AA Fotoğraf Editör Yardımcısı Vekili Erhan Sevenler'in sergiyi gezenlere bilgi vermesi - Mesleki Teknik Lisesinden bir grup öğrenci ve öğretmen Beyoğlu Belediyesinde yer alan Istanbul Photo Awards sergisini gezdi. Etkinlikte AA Fotoğraf Editör Yardımcısı Vekili Erhan Sevenler, sergiyle ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Öğrenci ve öğretmenler, Istanbul Photo Awards sergisini gezdi
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