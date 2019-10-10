Öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
Sivas'ta servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.
Sivas'ta servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.
Metehan Özdemir yönetimindeki 58 S 106 plakalı öğrenci servis minibüsü, Huzur Mahallesi 37. Sokak'ta Mehmet Topçu'nun kullandığı 34 BTJ 037 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Savrulan minibüs, yol kenarındaki beton direğe çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Topçu ile minibüsteki 9 öğrenci, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.