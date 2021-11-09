Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü (1) - Haberler
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Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü (1)

Demirören Haber Ajansı / Haluk Turgut - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yoldan çıkan öğrenci servis aracı dereye düştü.

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yoldan çıkan öğrenci servis aracı dereye düştü. Minibüs ters dönerken, çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi.

Gebze ilçesinde yoldan çıkan öğrenci servisi, dereye düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan öğrencilere olay yerinde müdahale etti.


Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü (1)

Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü (1)

Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü (1)

Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü (1)

Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü (1)

Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü (1)

Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü (1)

Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü (1)

Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü (1)

Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü (1)

Demirören Haber Ajansı / Haluk Turgut - Son Dakika Haberleri
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