Öğrenci servis kazasında, şube müdürü ve şef açığa alındı

RİZE (DHA) - RİZE'de öğrenci servisinin TIR'a çarptığı, 1 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili yürütülen idari soruşturma kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde taşımalı eğitimden sorumlu şube müdürü ve şef açığa alındı. Rize Valiliği de kazaya karışan servis minibüsü sürücüsü hakkında daha önce yapılan şikayetlerin dikkate alınmadığına yönelik ihmal iddialarının araştırılması için bakanlıktan müfettiş talep etti.

Kaza, 7 Mart'ta Portakallık Mahallesi'nde sahil yan yolda meydana geldi. İsmail Bıyık yönetimindeki 53 DR 986 plakalı öğrenci servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp ters yönde park halindeki 53 DM 401 plakalı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşıyan TIR'a çarptı. Kazada 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan servis hostesi, sürücünün annesi Fatma Bıyık, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bu arada kaza, mobese kameralarına yansıdı.

Rize Baro Başkanı Avukat Ümit Peçe, öğrenci servis kazasının 'geliyorum' dediğini belirterek velilerin ve kendisinin de servis şoförü ile ilgili defalarca şikayetlerde bulunduğunu söyledi. Peçe, olayda ihmali olanlarla ilgili Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'nı gerekli soruşturmayı yapması için göreve davet etti.