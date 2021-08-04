OĞLUNUN WHATSAPP'TAN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF NEDENİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ
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OĞLUNUN WHATSAPP'TAN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF NEDENİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da Yasin Dere'yi (46) çıkan silahlı çatışmada tabanca ile vurarak öldürdükleri öne sürülen Burak Y. (27), Semih Y. (25) ve Savaş H. (26) yakalandı.

BURSA'da Yasin Dere'yi (46) çıkan silahlı çatışmada tabanca ile vurarak öldürdükleri öne sürülen Burak Y. (27), Semih Y. (25) ve Savaş H. (26) yakalandı. Şüphelilerin Yasin Dere'yi, oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğü öne sürüldü.

Olay, pazartesi akşamı merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Burak Y., Semih Y. ve Savaş H., husumetli oldukları Yasin Dere'nin, Değirmenkızık Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Göğsünden vurulan Yasin Dere yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran Dere, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ ORMANLIK ALANDA YAKALANDI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin olay yerine kiralık araçla geldiklerini belirledi. Olayın ardından bir süre sonra aracı bölgenin yakınına park edip taksiyle Gürsu TOKİ'ye kaçtıkları belirlendi.

Şüphelilerin kaldığı adresi tespit eden Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinayet büro ekipleri, eve baskın düzenledi. Baskında şüphelilerden Savaş H., olayda kullandıkları 3 silahla yakalanarak gözaltına alındı. Ormanlık alanda saklanan Burak Y. ile Semih Y. de polis tarafından yakalandı.

'OĞLU DOLANDIRICILARLA GEZDİĞİ İÇİN TARTIŞTIK'

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden Burak Y.?nin ifadesinde, 'Yasin Dere'nin oğlu, WhatsApp durumunda dolandırıcı olduğunu bildiğimiz Murat isimli biriyle çektiği fotoğrafı paylaşmıştı. Kendisine, 'neden dolandırıcılarla görüştüğünü' sordum. Bana ters cevap verince ben de babası Yasin Dere'yi aradım. Ona oğlunun dolandırıcılarla gezip, tozduğunu söyledim. O da 'Sana ne' dedi. Telefonda tartışmaya başladık. Küfretti, ben de küfretmemesini söyleyip, 'Birlikte çay içerek olayı çözebiliriz' dedim. Bunun üzerine beni iş yerine davet etti. Gittiğimde bunlar bize pompalı tüfekle ateş etti. Biz de üzerimizdeki tabancalarla onlara doğru ateş ettik. O sırada vuruldu, biz de kaçtık? dediği belirtildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OĞLUNUN WHATSAPP'TAN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF NEDENİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ
OĞLUNUN WHATSAPP'TAN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF NEDENİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ
OĞLUNUN WHATSAPP'TAN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF NEDENİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ
OĞLUNUN WHATSAPP'TAN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF NEDENİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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