Oğlunun nikah törenini böyle fotoğrafladı
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Gürhan Adana, Aydın, Adana, Magazin

Oğlunun nikah törenini böyle fotoğrafladı

Yenişehirli gazeteci yazar ve fotoğraf sanatçısı Gürhan Adana'nın oğlu Gürkan Adana, Tayyibe Yongacı ile hayatını birleştirdi.

25.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:44
Oğlunun nikah törenini böyle fotoğrafladı

Yenişehirli gazeteci yazar ve fotoğraf sanatçısı Gürhan Adana'nın oğlu Gürkan Adana, Tayyibe Yongacı ile hayatını birleştirdi. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'ndeki törende gençlerin nikahını Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın kıydı.

Başkan Aydın, tören başlarken Gürhan Adana'dan nikah fotoğraflarını kendisinin çekmesini istedi. Adana da, her zaman yanında taşıdığı makinesini çıkararak, oğlu ve gelininin nikah törenini fotoğrafladı. Gürhan Adana'nın 40 yıla yakın süredir gerçekleştirdiği çalışmalarla ilçenin özellikle kültür ve sanat dünyasına önemli katkılarını bulunduğunu belirten Başkan Aydın, "Gazeteciliğinin yanı sıra yazdığı romanlarda elde ettiği başarılarla da adından söz ettiren Gürhan Adana, aynı zamanda fotoğraf sanatında da önemli bir yere geldi. Böylesi anlamlı günü belgeleyen fotoğrafları da kendisinin çekmesini istedim" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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