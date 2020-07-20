Oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinin sahibini öldürdü, intihar etti (2) OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDABursa'da, Ramazan Arı'nın (30), 7 yaşındaki oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinde pompalı tüfek ile merkezin sahibi Enes Malik Güloğlu'nu öldürüp, 2 kişiyi de yaralaması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bursa'da, Ramazan Arı'nın (30), 7 yaşındaki oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinde pompalı tüfek ile merkezin sahibi Enes Malik Güloğlu'nu öldürüp, 2 kişiyi de yaralaması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Arı, Özel Yıldırım Gelişim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne elinde pompalı tüfekle giriyor. Tüfeği ateşlemeye başlayınca da içeride bulunanlar dışarı kaçmaya başlıyor. Bir süre bekleyen Arı, daha sonra yöneldiği odada ateş ediyor. Görüntünün sonunda bir kişi tarafından kovalanarak, merkezden çıkartılan Arı, pompalı tüfeği, düşürüyor.

Kaynak: DHA