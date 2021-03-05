Askerden yeni gelen gencin cansız bedeni su kanalında bulundu, acılı anne sinir krizi geçirdi
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Askerden yeni gelen gencin cansız bedeni su kanalında bulundu, acılı anne sinir krizi geçirdi

05.03.2021 15:52 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:42

Adana'da dün sabah evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve askerden yeni geldiği öğrenilen 22 yaşındaki Burak Tüylüce'nin, sulama kanalında cesedi bulundu. Acı haberi alıp bölgeye giden anne Hatice Tüylüce, oğlunun cansız bedeni sudan çıkarılırken fenalaşıp sinir krizi geçirdi.

Dün sabah, Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki evinden çıkan Burak Tüylüce'den bir daha haber alınamadı. Ailesi, polis merkezine giderek askerden yeni gelen oğulları için kayıp başvurusunda bulundu.

SULAMA KANALINDA BULUNDU

Tüylüce'nin en son aynı ilçedeki Yalmanlı Mahallesi'nde görüldüğü belirlendi. Bölgede arama çalışması başlatan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, sulama kanalında Tüylüce'nin cansız bedenine ulaştı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu sırada olay yerine gelen Tüylüce'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Tüylüce'nin annesi Hatice Tüylüce, oğlunun cansız bedeni kanaldan çıkarılırken fenalaşıp, sinir krizi geçirdi. Tüylüce'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Askerden yeni gelen gencin cansız bedeni su kanalında bulundu, acılı anne sinir krizi geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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