Oğlunun alevler içinde kaldığını sanan anne gözyaşlarına boğuldu
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Oğlunun alevler içinde kaldığını sanan anne gözyaşlarına boğuldu

05.11.2020 20:45 | Son Güncelleme: 05.11.2020 20:51
Oğlunun alevler içinde kaldığını sanan anne gözyaşlarına boğuldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir binada çıkan yangında çocuğunun alevlerin arasında kaldığını zanneden bir kadın gözyaşlarına boğuldu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir binada çıkan yangında çocuğunun alevlerin arasında kaldığını zanneden bir kadın gözyaşlarına boğuldu. Çocuğun yangın sırasında evde olmadığı ortaya çıkarken, alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Aşağı Zaferiye Mahallesi Eski Gelibolu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 2. katındaki evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangın sonrası oluşan dumanları gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Keşan Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte bölgeye, polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Yangın sırasında binanın diğer katlarında bulunan vatandaşlar tahliye edilirken; yangının çıktığı evde yaşayan bir çocuktan haber alınamadı. Durum üzerine telaşa kapılan annesi, oğlunun alevler arasında kaldığını düşünerek, gözyaşlarına boğuldu.

Uzun süre feryat eden kadını yatıştırmaya çalışan çevredekiler, yangının olduğu binaya girmesini güçlükle engelledi.

Bu sırada yangından bir süre önce dışarı çıktığı öğrenilen çocuk, annesinin yanına götürüldü ancak oğluna sıkı sıkıya sarılan kadını sakinleştirmek kolay olmadı. Diğer taraftan da yanan evi için ağlayan kadın, çaresizce itfaiye erlerinin söndürme çalışmalarının bitmesini bekledi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarından sonra kontrol altına alındı.

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında binada maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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