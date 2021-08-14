"Oğluna zekat getirdik" diyerek kandırdıkları kadının 5 bin lirasını çaldılar
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"Oğluna zekat getirdik" diyerek kandırdıkları kadının 5 bin lirasını çaldılar

'Oğluna zekat getirdik' diyerek kandırdıkları kadının 5 bin lirasını çaldılar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uğur ŞAHİN / ESENLER'de, "Oğlunuza zekat getirdik" diyerek kandırdıkları 77 yaşındaki Şerife Zeynel Abidin'in 5 bin lirasını çalan 4 kadın kayıplara karıştı.

Uğur ŞAHİN/ ESENLER'de, "Oğlunuza zekat getirdik" diyerek kandırdıkları 77 yaşındaki Şerife Zeynel Abidin'in 5 bin lirasını çalan 4 kadın kayıplara karıştı. Şüphelilerin, apartmana giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 11 Ağustos Çarşamba günü Nine Hatun Mahallesi 173. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre; 4 kadın, pazarda karşılaştıkları 77 yaşındaki Şerife Zeynel Abidin ile bir süre sohbet etti. Kadınlar ardından "Oğluna zekat getirdik" diyerek kandırdıkları kadınla birlikte evine gittiler. Ardından kadının evdeki 5 bin lirasını çalarak evden uzaklaştılar. Abidin'in parasının çalındığı şikayeti üzerine polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

Evinden parası çalınan Şerife Zeynel Abidin, "Geldiler, 'Biz de seni arıyoruz, sana et getirdik. Bayramda da geldik ama seni bulamadık' dediler. Beni tanıdıklarını ve kuyumcunun eşi olduğunu söyledi, içlerinden bir tanesi. 'Biz eve gidelim Nazmi Hoca gelip seninle bir şey konuşacak' diyerek eve geçtik. 'Biz senin oğluna zekat getirdik, kimseye söyleme' diyerek bir bilezik ve 2 bin lira para çıkardılar. Daha sonra 'Bu paraları senin paran içine koyalım' dediler. Ben de parayı çıkardım. Cüzdana koyduktan sonra paraları daha sonra yüksek bir yere koymamız gerektiğini söyledi. Ben dolabın içine koyamayınca alıp kendileri koydular. Onları yolcu ettikten sonra eve gelip hemen parayı kontrol ettim ama baktım para gitmiş. Benden 5 bin lira para aldılar" dedi.

EVE GİRİŞLERİ GÜVENLİK KAMERASINDAŞüphelilerin parasını çaldıkları kadınla eve giriş ve çıkış anları apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, içlerinden birinin apartman girişinde oturarak gözcülük yaptığı anlar da yer aldı.

'Oğluna zekat getirdik' diyerek kandırdıkları kadının 5 bin lirasını çaldılar
'Oğluna zekat getirdik' diyerek kandırdıkları kadının 5 bin lirasını çaldılar
'Oğluna zekat getirdik' diyerek kandırdıkları kadının 5 bin lirasını çaldılar
'Oğluna zekat getirdik' diyerek kandırdıkları kadının 5 bin lirasını çaldılar
'Oğluna zekat getirdik' diyerek kandırdıkları kadının 5 bin lirasını çaldılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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